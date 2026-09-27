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Zorunlu askerliğe karşı Alman gençler sokağa indi

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#Almanya#Zorunlu Askerlik#Öğrenci Protestoları
Zorunlu askerliğe karşı Alman gençler sokağa indi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

ALMANYA’da öğrenciler, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması ihtimalini protesto etmek için ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.

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Kiel, Hamburg, Berlin ve Frankfurt başta olmak üzere onlarca kentte düzenlenen eylemlerde öğrenciler, “Sizin savaşlarınıza katılmayacağız” yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, uygulama gündemden kaldırılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Almanya’da gönüllü askerlik hizmetini teşvik eden yeni yasa ocak ayında yürürlüğe girdi. Buna göre 18 yaşındaki gençlere orduya katılmaya ilgi duyup duymadıklarını soran anket gönderiliyor. Ancak güvenlik durumunun kötüleşmesi veya yeterli sayıda gönüllünün başvurmaması halinde Federal Meclis zorunlu askerliği yeniden devreye alabilecek. Anketin erkekler için zorunlu, kadınlar için gönüllü olduğu belirtilirken, tüm 18 yaşındaki erkeklerin askerlik uygunluğunun belirlenmesi için sağlık muayenesinden geçmesi gerekiyor. Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ordusunu güçlendirmeye yönelirken, ülkenin asker sayısının 2030’ların başına kadar 260 bine çıkarılması planlanıyor.

 

 

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#Almanya#Zorunlu Askerlik#Öğrenci Protestoları

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