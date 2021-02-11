Zoom'da 'kedi' krizinden sonra bu kez de 'baş aşağı' kriz!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gündelik hayattaki birçok alışkanlığımızın değişmesine sebep olduğu aşikar. Ancak salgın sadece gündelik hayatı değil iş hayatını da derinden etkiliyor. Birçok iş kolunda görevler online gerçekleştirilirken bundan mahkemeler de etkilenmiş durumda. ABD'de görülen bir online duruşmada yaşanan ve anında sosyal medyada viral olan 'kedi filtresi' krizi buna en güzel örneklerden biri oldu. Ancak bu son Zoom kirizi değil elbette.

ABD’de Teksaslı bir avukatın online toplantıda 'kedi filtresi' ile yaşadığı sorunun bir benzeri, dün online yapılan Temsilciler Meclisi toplantısında yaşandı.

Meclis üyesi Tom Emmer, Senato bütçe görüşmelerinde, kendisini ‘baş aşağı’ gösteren kamera filtresine takıldı. Toplantı sırasında filtreyi nasıl düzelteceğini bilmediğini söyleyen Emmer’ın fotoğrafları, sosyal medyadan “En azından kedi değilsin” yorumuyla paylaşılarak viral oldu.



Minnesota Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Tom Emmer, Senato’daki bütçe görüşmelerine Zoom üzerinden katıldı.

Emmer’ın ekrandaki görüntüsünü baş aşağı gösteren filtre devreye girince Emmer’ın kafası ekranda baş aşağı göründü. Californiya Demokrat Parti üyesi Başkan Maxine Waters araya girerek "Özür dilerim, Bay Emmer? İyi misiniz?" dedi.



Başka bir katılımcı ise, "Baş aşağısın Tom" dediğinde Emmer, "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" diye yanıtladı.



Emmer, sosyal medya hesabından Teksaslı avukatın kedi filtresine gönderme yaparak, “Kedi değilim” mesajıyla kendisini baş aşağı gösteren fotoğrafı paylaştı.