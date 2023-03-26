Zonguldak açıklarında tehlikeli dalaş! Rusya İngiliz casus uçağını böyle uyardı: Yaklaşmayın vururuz

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Rusya’nın başlattığı Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Karadeniz semalarında Rusya ile İngiltere arasında ikinci bir savaşı tetikleyecek son derece tehlikeli gelişme yaşandı. Cuma günü Rusya’nın uçuşa kapalı alan ettiği Kırım yakınlarındaki uluslararası hava sahasına yaklaşan İngiliz casus uçağıyla iki avcı jeti, az kalsın Rus füzelerine hedef oluyordu. Rusya’nın 14 Mart’ta ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşmeye zorlaması ardından önceki gün yaşanan kriz 30 İngiliz subayının hayatına mal olabilirdi.

KIRIM AÇIKLARI

Tehlikeli gerilim cuma öğle saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde İngiltere’den havalanan RRR9954 tanıtım numaralı “Boeing RC-135W Rivet Joint” casus gözlem uçağı Romanya hava sahasına ulaştığında Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz hava üssünden kalkan iki adet Eurofighter Typhoon avcı uçağıyla buluştu. Romanya üzerinde buluşan İngiltere’ye ait üç uçak Karadeniz’deki uluslararası hava sahasından Rusya’nın kendi toprağı saydığı Kırım yarımadası istikametinde yol almaya başladı. Rusya’nın on gün önce Amerikan İHA’sını düşürdüğü bölgeye sadece 80 km kala üç uçak ani dönüş yaparak Rus bölgesinden uzaklaştı. Gerilim, Zonguldak ile Kırım arasında uluslararası sularda yaşandı.

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S-400’LER DEVREDE

Rus medyası tehlikeli dalaşla ilgili Moskova’nın açık haberleşme kanalından İngiliz uçaklarına “Yaklaşmayın. Vururuz” uyarısı yaptığını ileri sürdü. Sınırları yakınında ABD, İngiltere veya NATO’ya ait uçak görmek istemediğini 2022 yılından bu yana tekrarlayan Rusya, Kırım yarımadasına konuşlandırdığı S-400 hava savunma bataryalarını kullanmaya hazır olduğunu defalarca dile getirmişti.

TÜRKİYE’DEN GEÇTİLER

Büyük krizin patlak vermesine 10-15 dakika kala İngiltere’ye ait üç uçak ani rota değiştirdi. Casus uçağı İngiltere istikametinde geri dönerken, iki avcı uçağıyla Romanya üzerinde bekleyen ‘Airbus KC2 Voyager’ yakıt nakil uçağı, Kıbrıs Rum kesimindeki Ağrotur hava üssüne Türkiye hava sahası üzerinden dönüş yaptı. İngiltere’ye ait Boeing RC-135W askeri casus uçağı yürüttüğü göreve göre 21 ila 27 kişilik personelden oluşuyor. İki Eurofighter Typhoon avcı uçağındaki pilotlar da hesaba katıldığında, Rusya S-400 füzeleri ateşlemiş olsaydı 30 civarında İngiliz subayı hayatını kaybedebilirdi. Karadeniz’de yaşanan önceki krizlerin aksine iki ülkenin de savunma bakanlıklarının suskun kalması durumun ne denli ciddi noktaya geldiğini gösterdi.

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İNGİLTERE’YE NÜKLEER CEVAP

İngiltere’nin daha önce Ukrayna’ya vereceği mühimmatlar arasında zayıflatılmış uranyum içeren mermi bulunduğunu açıklaması, Rusya ile arasında “nükleer” gerginliğine neden olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada “Kiev Batı’dan bu tür bir mühimmatı alırsa, biz de kullanırız” uyarısında bulundu. Rus lider “Rusya’nın elbette cevap verme kapasitesi var. Hiç abartmadan söylüyorum, bizde de bu mermilerden yüz binlerce var. Henüz kullanmadık” şeklinde konuştu.

Kullanımı tartışmalı olan zayıflatılmış uranyum içeren mermiler, tank zırhlarını delmede etkili olduğu için tercih ediliyor.