Zombiler gerçek mi? Bilim adamlarından yeni keşif: Ölüm ve yaşam harici üçüncü bir durum bulduk

Haberin Devamı

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden Profesör Peter Noble ve City of Hope Ulusal Tıp Merkezi'nden Alex Pozhitkov liderliğinde tamamlanan ve Physiology dergisinde yayınlanan yeni çalışma, ilk bakışta bir bilimkurgu filminin senaryosuna çok benziyor. Özellikle bu son araştırma, yaşayan ölüler olarak bilinen "zombi"leri çağrıştırıyor. Mirror'un haberine göre bilim insanları ise çalışmanın sonucunda bir organizmanın ölümünden sonra ölüm ve yaşam harici üçüncü bir duruma girdiğini, hücrelerinin de yaşam döngüsü boyunca sahip olmadıkları yeni yetenekler kazandığını buldular.

Araştırma sonucu yayınlaman makalede konu ile ilgili şöyle denildi:

"Ölü bir organizmanın hücrelerinden yeni çok hücreli yaşam formlarının ortaya çıkması, yaşam ve ölümün geleneksel sınırlarının ötesinde bulunan bir 'üçüncü durum'u ortaya çıkarıyor. Bazı hücreler, kendilerine besin, oksijen, biyoelektrik veya biyokimyasal maddeler sağlandığında ölümden sonra yeni işlevlere sahip çok hücreli organizmalara dönüşme kapasitesine sahip."

Haberin Devamı

Bilim insanlarının bu çalışması zombi filmlerini akıllara getiriyor

HAYATTA İKEN YAPTIKLARINDAN FARKLI DAVRANAN ORGANİZMALAR

Araştırmayı yapan bilim insanları, bir organizmanın ölümünden sonra hücrelerin yeni formlarda var olma yeteneğini inceledi. Yapılan deneyde ölü kurbağalardan alınan deri hücrelerinin bir laboratuvardaki deney kabına uyum sağlayabildiği ve daha sonra kendilerini xenobot adı verilen çok hücreli organizmalara dönüştürdüğü görüldü.

Organizmalar daha sonra hayattayken yaptıklarından farklı davranışlar gösterdiler. Örneğin çevrelerinde hareket etmek için sil adı verilen küçük saç benzeri yapıları kullandılar. Araştırma ekibi hücrelerdeki bu yeni davranışın yaşamları boyunca var olmadığı ve bu olayın önceden belirlenmemiş şekillerde değişim gösteren yeni bir hücre işlevine örnek olduğunu söyledi.

BU ÜÇÜNCÜ DURUMU BİR ELEKTRİK SİSTEMİ Mİ YARATIYOR

Haberin Devamı

Hücrelerin sözde üçüncü durumda nasıl işlev gördüğü bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Hücreleri yeniden canlandıran unsurun ise gizli bir elektrik devreleri sistemi olması üzerinde duruluyor. Araştırma sonucu yapılan açıklamada "Bir hipotez, hücrelerin dış zarlarına gömülü özel kanallar ve pompaların karmaşık elektrik devreleri olarak hizmet ettiğidir. Bu kanallar ve pompalar, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını, büyüme ve hareket gibi belirli işlevleri yerine getirmesini sağlayan elektrik sinyalleri üretir. Bunun yanında oluşturdukları organizmanın yapısını şekillendirir."denildi.

Yaş, sağlık, cinsiyet ve tür gibi çeşitli faktörler de hücrelerin bu üçüncü durumda nasıl var olabileceğini etkileyebilir. Araştırma ekibi ayrıca hayvan hücrelerini üçüncü bir duruma getirebilecek keşfedilmemiş sınırlara da işaret ediyor. Çalışma, "Bu araştırmanın rejeneratif tıbbı dönüştürme, yasal ölümü yeniden tanımlama ve embriyogenezdeki araştırmalara paralel olarak yaşamın fizyolojik sınırlarına dair içgörüler sağlama potansiyeli var" sonucuna varıyor.