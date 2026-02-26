Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları 'Neden altın dağıtmıyorsunuz?' diye soruyormuş

Haberin Devamı

Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., 13 Şubat'ta düzenlediği yıllık kutlamada çalışanlarına toplam 26 milyon dolar nakit ikramiye verdi. Çalışanlara, 800 ziyafet masasına yerleştirilen paradan taşıyabildikleri kadarını alabilecekleri söylendi.

Parlak ışıklarla süslenen salonda, takım elbiseli personel masalardaki banknot yığınlarının etrafında toplandı. Etkinliğe yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Firmanın bir çalışanı, 13 bin dolar nakit parayı eve götürdü. Şirket, uygulamanın tüm personele açık olduğunu duyurdu.

Şirket yönetimi, nakit dağıtım yönteminin bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. Firma, son yıllarda kârının önemli bölümünü çalışanlarına ve sosyal projelere aktarmasıyla dikkat çekiyor. Şirketin sahibi Cui Peijun, uygulamaya ilişkin geçmişte yaptığı bir değerlendirmede, "para dağıtmayı sevdiğinden" ikramiye uygulamasını sürdürmediğini kaydetmişti.

ÇALIŞANLAR ALTIN İSTEDİ

Cui, gala gecesinde yaptığı konuşmada "Çalışanlarımız bize 'Neden çamaşır makinesi dağıtıyoruz? Altın fiyatlarının yükseldiğini mi düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar. Önceki yıllarda kolyeler ve yüzükler veriyorduk, nakit parayı da getirip herkese 20 bin yuan (2800 dolar) daha veriyorduk." ifadelerini kullandı.

Para dağıtım yöntemine ilişkin eleştirilere yanıt veren Cui, "Bazı insanlar neden parayı doğrudan hesaplarına aktarmadığımızı da soruyor ama o şekilde sadece rakamlardan ibaret kalıyor" dedi.

'PARA DAĞITMAYI SEVDİĞİMDEN DEĞİL'

Şirket hisselerinin yüzde 98,88’ine sahip olan Cui Peijun, temettü gelirlerinin büyük kısmını çalışanlara aktarıyor. 2002 yılında kurulan ve 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren firma, 2024’te 38 milyon dolar net kar elde etti; bunun yaklaşık 24 milyon dolarını personele dağıttı. 2023’te en başarılı 40 çalışana toplam 8,5 milyon dolar verildi. Şirketin en iyi 3 satış temsilcisinin her biri 730 bin dolar kazandı. Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında 2025 martında yaklaşık 2 bin kadın çalışana toplam 230 bin dolara yakın ikramiye ödendi.

Cui Peijun, çalışanlara yönelik destek politikasına ilişkin daha önce şunları dile getirmişti:

"Para dağıtmayı sevdiğimden değil. Gençlerin araba kredileri ve ipoteklerle boğuştuğunu ve sunabileceğimiz her türlü yardımın faydalı olduğunu görüyoruz."

CUI PEIJUN, PARASIZLIK YÜZÜNDEN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI

South China Morning Post’un haberine göre Cui Peijun, 2022 yılında düşük gelirli ailelerden gelen 4 binden fazla üniversite öğrencisine toplam 4,7 milyon dolar bağış yapmıştı. Cui, ailesinin eğitim masraflarını karşılayamaması nedeniyle kendi öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Çinli patron, yardım faaliyetlerine ilişkin "Yoksulluk gelecek nesillere aktarılmamalı. Kötü yaşam koşulları nedeniyle okula gitmeleri engellenmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre Çin, 1977’den bu yana yıllık GSYİH büyümesinde ABD ve İngiltere’den daha yüksek oranlar yakaladı. 2024’te Çin ekonomisi yüzde 5 büyürken, ABD yüzde 2,8, İngiltere ise yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. IMF’nin ocak ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporu, 2026’da İngiltere için yüzde 1,3, Çin için ise yüzde 4,5 büyüme öngördü. Buna karşın kişi başına düşen GSYİH’de ABD 84 bin 534 dolar, İngiltere 53 bin 246 dolar seviyesinde bulunurken, Çin 13 bin 303 dolarda kaldı.