×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları 'Neden altın dağıtmıyorsunuz?' diye soruyormuş

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Cui Peijun#İkramiye
Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları Neden altın dağıtmıyorsunuz diye soruyormuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 15:06

Çin’in Henan eyaletinde faaliyet gösteren bir vinç üretim şirketi, yıl sonu partisinde çalışanlarına toplam 26 milyon dolar nakit ikramiye dağıttı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı partide banknotlar masalara yerleştirildi ve çalışanların istedikleri miktarı alıp evlerine götürmelerine izin verildi.

Haberin Devamı

Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., 13 Şubat'ta düzenlediği yıllık kutlamada çalışanlarına toplam 26 milyon dolar nakit ikramiye verdi. Çalışanlara, 800 ziyafet masasına yerleştirilen paradan taşıyabildikleri kadarını alabilecekleri söylendi.

Parlak ışıklarla süslenen salonda, takım elbiseli personel masalardaki banknot yığınlarının etrafında toplandı. Etkinliğe yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Firmanın bir çalışanı, 13 bin dolar nakit parayı eve götürdü. Şirket, uygulamanın tüm personele açık olduğunu duyurdu.

Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları Neden altın dağıtmıyorsunuz diye soruyormuş

Şirket yönetimi, nakit dağıtım yönteminin bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. Firma, son yıllarda kârının önemli bölümünü çalışanlarına ve sosyal projelere aktarmasıyla dikkat çekiyor. Şirketin sahibi Cui Peijun, uygulamaya ilişkin geçmişte yaptığı bir değerlendirmede, "para dağıtmayı sevdiğinden" ikramiye uygulamasını sürdürmediğini kaydetmişti.

Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları Neden altın dağıtmıyorsunuz diye soruyormuş

Haberin Devamı

ÇALIŞANLAR ALTIN İSTEDİ

Cui, gala gecesinde yaptığı konuşmada "Çalışanlarımız bize 'Neden çamaşır makinesi dağıtıyoruz? Altın fiyatlarının yükseldiğini mi düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar. Önceki yıllarda kolyeler ve yüzükler veriyorduk, nakit parayı da getirip herkese 20 bin yuan (2800 dolar) daha veriyorduk." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur başladı: ABDnin füze stoğu tükenme noktasında Pezeşkiyandan nükleer açıklamasıABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur başladı: ABD'nin füze stoğu tükenme noktasında! Pezeşkiyan'dan nükleer açıklamasıHaberi görüntüle

Para dağıtım yöntemine ilişkin eleştirilere yanıt veren Cui, "Bazı insanlar neden parayı doğrudan hesaplarına aktarmadığımızı da soruyor ama o şekilde sadece rakamlardan ibaret kalıyor" dedi.

Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları Neden altın dağıtmıyorsunuz diye soruyormuş

'PARA DAĞITMAYI SEVDİĞİMDEN DEĞİL'

Şirket hisselerinin yüzde 98,88’ine sahip olan Cui Peijun, temettü gelirlerinin büyük kısmını çalışanlara aktarıyor. 2002 yılında kurulan ve 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren firma, 2024’te 38 milyon dolar net kar elde etti; bunun yaklaşık 24 milyon dolarını personele dağıttı. 2023’te en başarılı 40 çalışana toplam 8,5 milyon dolar verildi. Şirketin en iyi 3 satış temsilcisinin her biri 730 bin dolar kazandı. Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında 2025 martında yaklaşık 2 bin kadın çalışana toplam 230 bin dolara yakın ikramiye ödendi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKırmızı ışıkta kabusu yaşadılar: Yol aniden çöktüKırmızı ışıkta kabusu yaşadılar: Yol aniden çöktüHaberi görüntüle

Cui Peijun, çalışanlara yönelik destek politikasına ilişkin daha önce şunları dile getirmişti:

"Para dağıtmayı sevdiğimden değil. Gençlerin araba kredileri ve ipoteklerle boğuştuğunu ve sunabileceğimiz her türlü yardımın faydalı olduğunu görüyoruz."

Ziyafet masasında 26 milyon dolarlık ikramiye: Çinli firmanın çalışanları Neden altın dağıtmıyorsunuz diye soruyormuş

CUI PEIJUN, PARASIZLIK YÜZÜNDEN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI

South China Morning Post’un haberine göre Cui Peijun, 2022 yılında düşük gelirli ailelerden gelen 4 binden fazla üniversite öğrencisine toplam 4,7 milyon dolar bağış yapmıştı. Cui, ailesinin eğitim masraflarını karşılayamaması nedeniyle kendi öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Çinli patron, yardım faaliyetlerine ilişkin "Yoksulluk gelecek nesillere aktarılmamalı. Kötü yaşam koşulları nedeniyle okula gitmeleri engellenmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Dünya Bankası verilerine göre Çin, 1977’den bu yana yıllık GSYİH büyümesinde ABD ve İngiltere’den daha yüksek oranlar yakaladı. 2024’te Çin ekonomisi yüzde 5 büyürken, ABD yüzde 2,8, İngiltere ise yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. IMF’nin ocak ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporu, 2026’da İngiltere için yüzde 1,3, Çin için ise yüzde 4,5 büyüme öngördü. Buna karşın kişi başına düşen GSYİH’de ABD 84 bin 534 dolar, İngiltere 53 bin 246 dolar seviyesinde bulunurken, Çin 13 bin 303 dolarda kaldı.

Gözden KaçmasınNetanyahudan Türkiye karşıtı plan Altıgen ittifakın ilk adımıNetanyahu'dan Türkiye karşıtı plan! 'Altıgen ittifakın ilk adımı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Cui Peijun#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!