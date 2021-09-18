Zirveyi fırsat saydılar

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Miçotakis, zirveden sonra basın toplantısında, “Önceliğimiz uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde tüm Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın korunmasıdır. Bu konu komşu Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Türkiye’nin, Yunanistan ile Kıbrıs’a (Rum Kesimi) karşı saldırgan tutumunu artık terketmesi zamanıdır” dedi. Anastasiadis de “Türkiye, Kıbrıs’a yönelik yasadışı eylem ve talepleri ile bölgede barış, güvenlik ve istikrarı baltalıyor” dedi.



Zirveden sonra yayınlanan ortak bildiride de Türkiye vurgusu vardı. Bildiride, “Kıbrıs konusunda iki ayrı devlet önerisinin kabul edilemez olduğu” vurgulanırken ”Türkiye’nin Maraş ile ilgili yasadışı eylemlerini şiddetle kınıyoruz” dendi. Ayrıca bölge ülkelerinin AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması gerektiği belirtildi.