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Zirveden terörle mücadele mesajı

Zirveden terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Gül’ün girişimiyle, aralarında güven sorunu bulunan Afganistan ile Pakistan’ı yakınlaştırmayı hedefleyen üçlü zirve İstanbul’da yapıldı. Gül, Başbakan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’nin katıldığı zirveden üç ülke arasında özellikle terörle mücadele konusunda işbirliği mesajı çıktı.

TÜRKİYE’nin girişimiyle gerçekleşen ve Afganistan ve Pakistan arasında üst düzeyde yakınlaşmayı sağlamak ve işbirliği mekanizmalarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari katıldı. Beşiktaş’taki Four Seasons Oteli’ndeki zirvede önce Gül ve Erdoğan konuk liderlerle çapraz görüşmeler yaptı. Ardından Erdoğan ve Gül, Karzai ve Asıf Ali Zerdari ile dörtlü bir görüşme yaptı. Ardından üçlü olarak biraraya gelen cumhurbaşkanları düzenledikleri ortak basın toplantısında Mumbai’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını söyleyerek bu olaydan sonra terörle mücadelede işbirliğinin artacağı mesajını verdiler.

’Biz de mağduruz’

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Hindistan’daki saldırılardan ülkesinin sorumlu tutulmasıyla ilgili olarak "Soruşturmalar sonuçlanınca tabloyu göreceğiz. ancak benim ülkem de terör mağdurudur" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ise terörle mücadele konusunda ortak mekanizma kurulması için girişimlerin başlatıldığını söyledi. Üç ülke arasında işbirliği yapılacak diğer konular ise askeri alan, uyuşturucuyla mücadele ve ekonomik kalkınma olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Gül geçen hafta Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleşen terör olayının şiddetle kınandığını bildirdi. Gül, "Özellikle terörle mücadelede işbirliğine verdiğimiz önemi beyan ettikve bu çerçeve içerisinde, beraber, geçen hafta Mumbai’de meydana gelen terörolayını şiddetle kınadık. Yakında 3 ülkenin parlamentolarındaki dışişleri komisyonları üçlü bir toplantı yapacaklar. Eğitim dahil, askeri işbirliği imkanları gerçekleştirilecek. Uyuşturucu ile mücadele konusunda yine işbirliği yapılacak. TOBB başkanlığında üç ülkenin ticaret ve sanayi odalarının müşterek katılımıyla İstanbul Forumu çerçevesinde ekonomik kalkınma ile ilgili düzenli çalışmalar yapılacak" ifadesini kullandı.

Bush teşekkür etti

Bu arada toplantı öncesi, ABD Başkanı George W. Bush, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aradı ve Gül’e, Pakistan-Afganistan işbirliği için oynadığı rolden dolayı teşekkür etti. Gül zirve sonrası konuk liderlere akşam yemeği verdi.

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