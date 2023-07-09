Zirve öncesi yine provokatif başvuru

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Provokatif başvuru tam da İsveç’in salı günkü NATO zirvesinde Türkiye’den üyelik için yeşil ışık istediği bir dönemde yapıldı. Helsingborg’da Lucas Ljungkvist isimli bir şahsın ‘Kuran yakma eylemi’ için başvuruda bulunduğu belirtilirken, polis henüz izin vermedi. İsveç televizyonu SVT’ye konuşan provakatör Lucas Ljungkvist, ülkesinin NATO’ya girişini engellemek için bu eyleme karar verdiğini söyledi.

ÇOĞUNLUK KARŞI

SVT’nin başka bir haberinde, Kuran yakma eylemleri ile ilgili yapılan bir ankette İsveç halkının yüzde 53’ünün Kuran ve İncil gibi kutsal kitapların toplum içinde yakılmasının yasaklanması gerektiğine inandığı belirtildi. Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kuran yakılmasından bir hafta sonra İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “İsveç hükümeti, İslamofobik eylemlerin Müslümanlara karşı saldırgan olabileceğini anlıyor. Hükümetin görüşlerini yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz” denmişti.