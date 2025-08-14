×
Dünya Haberleri

Zirve öncesi ABD'den Rusya'ya yaptırım adımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 10:12

ABD, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirve öncesinde Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların geçici olarak hafifletildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların 20 Ağustos'a kadar kaldırıldığını duyurdu. 

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu muafiyetin Trump ile Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantılarla ilgili "olağan ve gerekli" işlemler için olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu hamlenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulan ya da kısıtlanan mülklerin blokajının kaldırılmasını sağlamadığı kaydedildi.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

