Zirve AB için kötü sınava dönüştü

Cuma başlayan zirve, karşılıklı suçlamalar ve tehditlerle gelinen dördüncü gününde de AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in oluşturduğu yeni müzakere paketi temelinde yoğun pazarlıklara sahne oldu.

DENGELER DEĞİŞTİ

Ortak çizgide buluştuklarında istediklerini yaptıran Almanya ve Fransa, ‘tutumlu dörtler’ olarak adlandırılan Hollanda, Avusturya, İsveç, Danimarka ve dışarıdan destek veren Finlandiya’nın direnişini hafife alınca tüm dengeler değişti. Bu direniş, başlangıçta 500 milyar Euro (3.9 trilyon TL) olarak öngörülen hibe oranının 390 milyar Euro’ya (3 trilyon TL) çekilmesine neden oldu.