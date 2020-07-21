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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Zirve AB için kötü sınava dönüştü

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Zirve AB için kötü sınava dönüştü
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Salgından zarar gören ülkelerin yaralarını sarmaları için öngörülen 750 milyar Euro’luk (5.8 trilyon TL) toparlanma planı ve 1.1 trilyon Euro’luk (8.6 trilyon TL) yedi yıllık bütçe üzerinde anlaşmak için toplanan zirve, Avrupa Birliği açısından kötü bir sınava dönüştü.

Cuma başlayan zirve, karşılıklı suçlamalar ve tehditlerle gelinen dördüncü gününde de AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in oluşturduğu yeni müzakere paketi temelinde yoğun pazarlıklara sahne oldu.

DENGELER DEĞİŞTİ

Ortak çizgide buluştuklarında istediklerini yaptıran Almanya ve Fransa, ‘tutumlu dörtler’ olarak adlandırılan Hollanda, Avusturya, İsveç, Danimarka ve dışarıdan destek veren Finlandiya’nın direnişini hafife alınca tüm dengeler değişti. Bu direniş, başlangıçta 500 milyar Euro (3.9 trilyon TL) olarak öngörülen hibe oranının 390 milyar Euro’ya (3 trilyon TL) çekilmesine neden oldu.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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