Zincirli Ördek yandaş medya mı

Ortaya çıkardığı yolsuzluk skandallarıyla siyasetçileri deviren, zengin ve ünlülerle dalga geçen, en kibirli ve küstah cumhurbaşkanlarının bile yüreklerine korku salan gazetenin şu son dönemde Sarkozy’nin dümen suyuna girdiği iddiası iki gazetecinin yayınladığı, "Le vrai Canard" (Gerçek Ördek) adlı kitapta ortaya atıldı. Kitabın yazarları olan Liberation muhabiri Karl Laske ve Paris-Match dergisinden Laurent Valdiguie, hiciv gazetesinde yayınlanan haber
ve yazıların, Sarkozy’nin yakın çevresi tarafından yönlendirildiğini, kaynakların çoğunlukla Sarkozy’nin adamları olduğunu iddia ediyor. Le Canard enchaine’nin yayın yönetmeni Michel Gaillard ise bu iddiayı şiddetle reddediyor. Geçen hafta birinci sayfanın büyük bölümünü bu iddialara yanıt vermeye ayıran Gaillard, "Sizin amacınız gazetenin iç işleyişini aktarmak değil, şerefimize leke sürmek" diye yazdı.