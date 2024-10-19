×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zincirleme kazada 21 araç birbirine girdi: 4 ölü, 15 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Polonya#Kaza#Zincirleme
Zincirleme kazada 21 araç birbirine girdi: 4 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 16:34

Polonya'nın Gdansk yakınlarında S7 ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 21 aracın birbirine girdiği kazada, 37 yaşındaki bir kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, yol 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehri yakınlarındaki S7 ekspres yolunda gece yarısı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yol çalışması nedeniyle yolun daraltılmış kısmında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zincirleme kazada 21 araç birbirine girdi: 4 ölü, 15 yaralı

21 aracın karıştığı kazada ekiplerin sıkışan kişileri kurtarma çalışmaları saatler sürerken, bazı araçlar ise tamamen yandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu yaralı 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis ilk belirlemelere göre kazaya yol açtığı belirtilen 37 yaşındaki bir kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Zincirleme kazada 21 araç birbirine girdi: 4 ölü, 15 yaralı

Alkol ve uyuşturucu testi yapılan sürücünün bugün savcılığa çıkarılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle S7 ekspres yolu Borkowo mevkii 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya#Kaza#Zincirleme

BAKMADAN GEÇME!