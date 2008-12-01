Zinayla suçlanan kadına recm cezası onandı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran'da Yüksek Mahkeme, ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde zina yapmaktan suçlu bulunan bir kadının recm cezasını onadı.

İtimadı Milli gazetesinin haberine göre, Assaneh R. isimli kadın, zinadan göğüsüne kadar toprağa gömülerek recm cezasının yanı sıra kocasını öldürmesi için Rıza isimli sevgilisi ile işbirliği yapmaktan ikinci idam cezasına çarptırıldı. İnfazın ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmadı.



Sevgilisine 100 kırbaç ve 15 yıl hapis



Rıza isimli diğer zanlı da cinayette işbirliği yaptığı için 15 yıl hapis cezası ve gayrımeşru ilişki kurmaktan 100 kırbaç cezasına çarptırıldı.



Recm Ağustos'ta onandı ancak şimdi duyuldu



Mahkeme kararının Nisan'da ve onama kararının 4 Ağustos'ta alındığını yazan gazete, haberin neden bu kadar geç verildiği konusunda açıklama yapmadı.