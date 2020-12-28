Zimbabve'de katliam gibi kaza, ölü ve yaralılar var

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de meydana gelen olay yerel basında yer buldu. Yerel basındaki habere göre, Polis Sözcüsü Asistanı Komiser Paul Nyathi, Harare ile Nyamapanda arasında iki aracın karıştığı kazada 17 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.



Nyathi, sürücüleri trafikte dikkatli olmaya çağırdı.