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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Zimbabve'de katliam gibi kaza, ölü ve yaralılar var

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Zimbabve'de katliam gibi kaza, ölü ve yaralılar var
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Ülke basınında çıkan haberlere göre Zimbabve'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de meydana gelen olay yerel basında yer buldu. Yerel basındaki habere göre, Polis Sözcüsü Asistanı Komiser Paul Nyathi, Harare ile Nyamapanda arasında iki aracın karıştığı kazada 17 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nyathi, sürücüleri trafikte dikkatli olmaya çağırdı.

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