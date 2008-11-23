Zimbabve 'The Elders' üyelerine vize vermedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Zimbabve, deneyimli ve saygı değer politikacıların, dünya genelindeki sorunların çözümüne katkıda bulunmak için oluşturduğu "The Elders"ın (ihtiyar heyeti) ülkeye girişine izni vermedi.

Heyet üyelerinden eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Zimbabve'ye, insani yardım amacıyla gitmek istedikleri, ancak aralarında, kendisiyle birlikte eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da bulunduğu heyete vize verilmediğini söyledi.



Carter, heyet üyelerine vize verilmediği bilgisinin kendilerine dün akşam, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından iletildiğini belirtti.



Nelson Mandela tarafından kurulan The Elders, Zimbabve'ye gitme planını geçen hafta açıklamıştı.



Zimbabve'de iktidar ile muhalefet ulusal birlik hükümetini kurma konusunda anlaşamazken, gıda kıtlığıyla boğuşan halk kolera salgınında her gün onlarca kurban veriyor.

