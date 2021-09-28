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Zimbabve memurlara aşı zorunluluğu

#Zimbabve#KORONAVİRÜS#Aşı
Zimbabve memurlara aşı zorunluluğu

Zimbabve hükümeti, memurlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getiren yasayı onayladı.

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Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan yasaya göre, ülkedeki tüm memurlar 15 Ekim'e kadar iki doz Kovid-19 aşısı yaptıracak.

Aşılanmayan kişiler 16 Ekim'den sonra ofislere giremeyecek, maaş alamayacak.

Aşılanmamak için makul sebepleri olanlara ise 31 Aralık'a kadar müsaade edilecek.

Zimbabve'de hükümet daha önce memurlara aşı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısı yapmıştı.

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Afrika'da en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden Zimbabve'de 3 milyon kişi ilk doz aşısını olurken 2,2 milyon kişi aşılarını tamamladı.

Vaka sayısının 130 bine yaklaştığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

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#Zimbabve#KORONAVİRÜS#Aşı