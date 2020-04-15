Zeytin ağacı katili bakteri

İtalya’da şu ana dek bir milyon zeytin ağacını öldüren “Xylella fastidiosa” adlı bakterinin, önlem alınmaması halinde Yunanistan ve İspanya’ya da yayılıp milyarlarca Euro zarara yol açabileceği belirtildi. Bakterinin neden olduğu enfeksiyon, bitkilerin su ve besin taşıma yeteneğini kısıtlayarak kurumalarına yol açıyor.