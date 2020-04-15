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Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Zeytin ağacı katili bakteri

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Zeytin ağacı katili bakteri
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Koronavirüs salgınında on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Avrupa, bu kez de zeytin ağacını öldüren bir bakterinin tehdidi altında.

İtalya’da şu ana dek bir milyon zeytin ağacını öldüren “Xylella fastidiosa” adlı bakterinin, önlem alınmaması halinde Yunanistan ve İspanya’ya da yayılıp milyarlarca Euro zarara yol açabileceği belirtildi. Bakterinin neden olduğu enfeksiyon, bitkilerin su ve besin taşıma yeteneğini kısıtlayarak kurumalarına yol açıyor.

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