Zeynep’in flütle büyük başarısı

Haberin Devamı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan, Allegro İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Berra Karadağ, üç yıldır yan flüt eğitimi alıyor. Yan flütüyle sergilediği performansla küçük yaşta Berlin Filarmoni Orkestrası gibi dünya çapında ünlü bir sanat kurumunda sahne alarak gelecek vaat eden minik sanatçılar arasında yerini aldı. Zeynep, bu yıl 50. yılını kutlayan Berlin’in müzik odaklı okullar etkinliği kapsamında Berlin Filarmoni’sinde sahneye çıkma şansını yakaladı. Orkestranın tüm minikleri gibi Zeynep de tanınmış eserleri seslendirdi, performansıyla izleyicileri büyüledi.

BÜYÜK SAHNELERİN GENÇ YETENEKLERİ

Berlin’de 1975’ten beri 17 okul, “müzik odaklı ilkokullar” modeliyle çalışıyor. Öğrenciler 3. sınıfta bir enstrüman seçiyor, bu enstrümanla yıl boyunca eğitim görüyor ve küçük gruplar halinde performanslar hazırlıyorlar. Bazı ilkokullarda çocuklar, flütün yanı sıra, keman, çello, gitar, perküsyon gibi enstrümanları seçerek yaylı çalgılar sınıfına giriyor ve ‘orkestra’ gibi topluluklarda yer alabiliyor. Bu model, şehir çapında müzik alt yapısını güçlendiriyor ve Berlin Filarmoni gibi büyük sahnelere yetenekli gençleri taşıyor. Bu gençlerden biri olan Zeynep Berra Karadağ’ın hedefi ise müzikte kendini geliştirmek. Yan flütün yanı sıra farklı enstrümanlarla müziğini çeşitlendirmek isteyen Zeynep, müzik dünyasında daha büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor.