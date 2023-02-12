Alman ekip 104 saat sonra kurtarmıştı: Zeynep Hanım hayata tutunamadı

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Alman Bild gazetesine göre Alman arama-kurtarma ekibinin 56 saat süren çabası sonrasında Hatay-Kırıkhan’da tonlarca ağırlığındaki enkazın altından sağ çıkarılan 40 yaşındaki Zeynep B. önceki gece hayata veda etti. Alman ekipten bir görevli, enkaz altında bekleyen depremzedeye Türkçe “Zeynep Hanım korkma. Daniel burada” diyerek cesaret vermeye çalışmıştı.

ÜÇ ÇOCUĞU DA ÖLDÜ

Zeynep B.’nin erkek kardeşi Faruk’un verdiği bilgiye göre depremde Zeynep Hanım’ın yanı sıra eşi Ömer, oğlu Burak, kızı Şevval ve küçük oğlu İzzet de hayatını kaybetti. Zeynep B.’nin 38 yaşındaki kızkardeşi Zübeyde de 50 saatten fazla enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılmıştı. Önceki gün ablası Zeynep’in enkazdan sağ çıkarılması üzerine Zübeyde Hanım, Alman ISAR arama-kurtarma ekibinden bir görevliye sarılıp teşekkür etmişti.

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Zeynep Hanım eşi Ömer ve oğlu İzzet ile.

‘ÖLÜM RİSKİNİ BİLİYORDUK’

Aynı sevinci uzun bir uğraş sonrasında Zeynep Hanım’ı kurtaran ISAR ekibi de yaşamıştı. Ancak Adana’da bir hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi depremzeden gelen acı haber Alman ekibini de üzüntüye boğdu. ISAR’dan Bild gazetesine konuşan Sören Leymann (48), “Zeynep’in hayata tutunamamasına tabii ki üzüldük. Hepimiz, çıkarıldığında ‘kurtarma ölümü’ olarak adlandırılan şekilde ölme riskinin yüksek olduğunu biliyorduk. Belli ki şimdi olan da bu, muhtemelen aşağıda geçirdiği uzun süre ve sıkışmış olması nedeniyle böbrek yetmezliğinden öldü” yorumunda bulundu.

Zeynep Hanım’ın sağ çıkarılması kardeşi Zübeyde’yi sevindirmişti.

‘EN AZINDAN GÜNEŞİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜ’

Zeynep’i kurtaranlardan biri olan Alman travma cerrahı Sören Leymann “Hepimiz hemfikiriz, onu oradan çıkarmak tamamen doğruydu, güneşi bir kez daha gördü. Önemli olan da budur. Elbette her zaman bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önceden hastaların başarıp başaramayacağını bilemezsiniz, ayrıca takip tedavisiyle onlara ne kadar yardımcı olabileceğinizi de bilemezsiniz” yorumunda bulundu. ISAR ekibi dün de Twitter’dan Zeynep Hanım ile ilgili, “Ekibimiz şokta ve üzüntü içinde, ailesiyle birlikte acısını paylaşıyoruz” diye paylaşım yaptı.

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Depremde ailenin kızı Şevval de hayatını kaybetti.

BİLGİ NOTU

Saatlerce enkaz altında hareketsiz kaldıktan sonra çıkarılan kişilerde çeşitli nedenlere bağlı olarak ölümlerin gerçekleşebildiği belirtiliyor.