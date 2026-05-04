Dünya Haberleri

Zeydi IKBY’de destek turundaydı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 07:00

Irak’ta başbakan adayı Ali el-Zeydi, anayasal 30 günlük süre içinde hükümeti kurabilmek için Kürt liderlerin desteğini sağlamak amacıyla Erbil’de temaslarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile görüşen Zeydi ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile temaslarda bulunmak üzere Süleymaniye’ye geçti.

Zeydi’nin, aylar süren siyasi çıkmazın ardından kabinesini kurabilmesi için Kürtlerin desteği kritik önem taşıyor. IKBY, destek için anayasal haklara saygı, bölgenin federal statüsünün korunması, bütçe payının düzenli ve adil dağıtılması ve tartışmalı bölgeler sorununa kalıcı çözüm talep ediyor.

 

