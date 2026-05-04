Zeydi IKBY’de destek turundaydı

Haberin Devamı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile görüşen Zeydi ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile temaslarda bulunmak üzere Süleymaniye’ye geçti.

Zeydi’nin, aylar süren siyasi çıkmazın ardından kabinesini kurabilmesi için Kürtlerin desteği kritik önem taşıyor. IKBY, destek için anayasal haklara saygı, bölgenin federal statüsünün korunması, bütçe payının düzenli ve adil dağıtılması ve tartışmalı bölgeler sorununa kalıcı çözüm talep ediyor.