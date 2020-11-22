‘Zevahiri öldü’ iddiası

Terör örgütü El Kaide’nin mevcut lideri Ayman el Zevahiri’nin Afganistan’da hayatını kaybettiği iddia edildi. Arab News haber sitesine konuşan Afganistanlı ve Pakistanlı güvenlik kaynakları, el Zevahiri’nin doğal yollarla öldüğünü söylerken, 69 yaşındaki terör liderinin koronavirüsten ölüp ölmediğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. ABD’li yetkililer ise Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada ABD istihbaratının iddianın doğruluğunu araştırdığını belirtti. Sağlık durumu bir süredir kötü olan el Zevahiri en son 11 Eylül’ün yıl dönümünde bir mesaj yayınlamıştı. 2011 yılında Usame bin Ladin’in öldürülmesiyle örgütün liderliğini ele alan Zevahiri döneminde terör örgütünün etkisi oldukça zayıflamıştı. Arab News’e konuşan bir kaynak yeterli sağlık tedavisine erişemeyen Zevahiri’nin solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle öldüğünü ifade etti. Geçen yıl Birleşmiş Milletler uzmanları Zevahiri’nin kötü sağlık durumu nedeniyle örgütün devamının nasıl sağlanacağı hakkında şüpheler bulunduğunu duyurmuştu.

ÖNEMLİ İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

New York Times gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı isminin İran’da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etmişti. Habere göre, 1998’de Afrika’daki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah 7 Ağustos’ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran’da vurularak öldürüldü. Zevahiri’nin muhtemel halefi olarak görülen Masri, 1998 yılında ABD’nin Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine yönelik saldırıları organize etmekle suçlanıyordu. ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Masri’nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Geçtiğimiz eylül ayında da, ABD, Afganistan-Pakistan bölgesindeki operasyonda eski El Kaide lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in öldürüldüğünü teyit etmişti.