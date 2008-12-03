Zerdari ve Karzai İstanbul’da buluşuyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ile Afgan mevkidaşı Hamid Karzai, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla cuma günü İstanbul’da bir araya gelecek.

Türk Dışişleri’nden bir yetkili, ismini vermemek kaydıyla Associated Press’e yaptığı açıklamada, zirvenin ikili ilişkileri geliştirme yolunda önemli bir fırsat doğuracağını söyledi. 9 Eylül’de Pakistan Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Zerdari, kişisel dostluğu bulunan Karzai ile Türkiye’de ilk kez bir araya gelecek. Karzai, 2007 yılında da, bir önceki Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref ile yine Türkiye’de görüşmüştü. İki ülke liderleri arasında son dönemde başka bir ikili zirve gerçekleşmedi.