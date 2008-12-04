Zerdari: Suçlulara karşı sıkı önlemler alacağız

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Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, ülkesinde, Mumbai'deki terör saldırılarına karışanlara karşı “sıkı önlemler” alacaklarını belirtti.
Zerdari, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın İslamabad'ı ziyareti sırasında “sıkı önlemler alacakları” sözünü verdiğini kaydetti.
Açıklamasında, saldırıların soruşturulmasına yardımcı olacakları sözünü yineleyen Başbakan Zerdari, Pakistan'ın topraklarını terör eylemi için kullandırmayacağını ifade etti.