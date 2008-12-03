Zerdari sorumluluk kabul etmedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılardan hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi.

CNN'deki "Larry King Live" programına katılan Zerdari, Mumbai'deki saldırılarla ilgili olarak Pakistan devletinin hiçbir şekilde suçlanamayacağını belirterek, yakalanan tek teröristin bir Pakistanlı olduğu yönündeki Hindistan iddialarından şüphe ettiğini ifade etti.



Zerdari, Hintli komandolar tarafından sağ ele geçirilen tek terörist olan Azam Amir Kasav'ın Pakistanlı olduğuna dair Hindistan'ın hiçbir kanıt sunmadığını vurguladı.



"Silahlı kişilerin ve saldırıları planlayanların her kim olurlarsa olsunlar, tüm dünyayı rehin alan devletsiz aktörler olduğunu" ifade eden Zerdari, Hindistan'ın bir Pakistanlı grubun saldırıların arkasında olduğuna ilişkin kanıt sağlaması durumunda İslamabad yönetiminin onlara karşı harekete geçeceğini söyledi.



Hindistan'ın, saldırılarla ilgili olduğunu belirterek Pakistan'da saklanan 20 elebaşının iade edilmesi talebine de değinen Zerdari, Yeni Delhi'nin kanıt sunması durumunda bu kişileri Pakistan mahkemelerine çıkarıp cezalarını vermeye çalışacaklarını da kaydetti.



Hindistan, Pakistan'ın, topraklarında faaliyet gösteren bazı silahlı gruplara karşı harekete geçmekte isteksiz ve yetersiz olduğunu ileri sürüyor.



Hindistan komandoların öldürmediği tek terörist olan Azam Amir Kasav'ın sorgusunda Pakistan vatandaşı olduğunu söylediği bildiriliyor.

