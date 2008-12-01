Zerdari: Militanlar bölgeyi savaşa sürükleyebilir

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'dan, Mumbai'de geçen hafta düzenlenen saldırılar yüzünden ülkesini cezalandırmamasını istedi ve militanların bölgeyi savaşa sürükleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Zerdari, Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, “Kötü niyetli devlet dışı aktörlerin, iki nükleer komşu ülke arasında yeniden savaş çıkarma tehdidi arz ettikleri” uyarısında bulundu.



Leşker-i Tayibe örgütünün eğittiği Pakistanlıların bu saldırıları düzenlemesiyle ilgili olarak Zerdari, kendilerinin de bu örgüte karşı mücadele verdiğini hatırlattı.



ABD'deki 11 Eylül saldırıları ve Irak'taki olayları örnek gösteren Zerdari, Mumbai'deki saldırıların da militanların benzer eylemleri sürdürme çabası olduğunu kaydetti. Zerdari, bu tehditle birlikte savaşılması gerektiğini bildirdi.