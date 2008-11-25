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Zenginden alıp fakire verecek

Zenginden alıp fakire verecek

İngiltere'de İşçi Partili Gordon Brown başbakanlığındaki hükümetin krizi atlatmak ve ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı "önlem paketi" zenginleri kızdıracak cinsten çıktı.

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Milyonerler Fuarı

İngiltere'de hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve tüketiciyi noel alış-verişlerine özendirmek amacıyla KDV oranlarını 2,5 puan düşürerek yüzde 15'e çekti. Uygulamanın süresi de 13 ay olarak belirlendi.

Yılda 150 bin sterlinden fazla kazananların vergisi arttı

Maliye Bakanı Alastair Darling'in yeni bütçe planı çerçevesinde açıkladığı yenilikler arasında, 2010 yılında yapılması beklenen genel seçimin ardından, yıllık geliri 150 bin sterlinin üzerinde olanlardan alınan yüzde 40 oranındaki verginin yüzde 54'e çıkartılması da yer aldı.

Emekli maaşlarıyla çocuk parası ise arttırıldı.

Bütçe planında, İngiltere'nin geçen mart ayında yüzde 2,5 olarak tahmin edilen büyüme oranı da önümüzdeki bütçe dönemi için eksi yüzde 0.75 ile eksi yüzde 1,25 olarak hedeflendi.

En büyük revizyon

Uzmanlar bunun, tarih boyunca bir bütçe tahmininde yapılan en büyük revizyon olduğuna dikkati çekiyor.

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Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı Alastair Darling, hükümetin ekonomiye 20 milyar sterlin civarında para enjekte ederek krizin hızını kesmeyi planladığını da bildirdi.

Bütçe planına göre, hükümetin borçlanma ihtiyacı da bu yıl ikiye katlanarak 78 milyar sterlin, gelecek yıl ise 118 milyar sterlin olacak.

Muhafazakarlar bu önlemleri beğenmedi

Başbakan Gordon Brown, piyasada güveni sağlamanın zamanı olduğunu vurgularken, yarın oluşabilecek kalıcı zararların önlenebilmesi için bugünden harekete geçmenin doğru olacağını söyledi.

Muhafazakar Parti sözcüleri ise alınan önlemlerin yarar sağlamayacağını savunurken, bunların gelecekte bir vergi bombası yaratmaktan başka işe yaramayacağını savundu.

Liberaller "nihayet vergi adaletsizliği fark edildi" dedi

Liberal Demokrat parti sözcüleri, hükümetin nihayet vergi sistemindeki adaletsizliği fark ettiğini ve sistemin sadece alt gelir gruplarını vurmasının önüne geçebilecek önlemler üzerinde düşünmeye başladığını kaydettiler.

Hükümet ayrıca, araç vergilerini artırma planını da ertelerken, kurumlar vergisinde yapılacak artışı da bir süre daha erteleme kararı aldı.

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