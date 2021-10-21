Zengin ülkeler aşı sözünü tutmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacakMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak#Eğitim
Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik Güçlenme beklemek yanlış olacakAltın ve gümüşte çarpıcı istatistik! 'Güçlenme beklemek yanlış olacak'#Altın Fiyatları
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
İnsanlığın bittiği sınır Görüntüler dehşete düşürdüİnsanlığın bittiği sınır! Görüntüler dehşete düşürdü#Göçmen
Taksicilerden 1 milyon 800 bin liralık oyun Gerçek ortaya çıktıTaksicilerden 1 milyon 800 bin liralık oyun! Gerçek ortaya çıktı#Taksi
Erdoğandan yatırımcılara çağrı: Elverişli şartlar sunuyoruzErdoğan'dan yatırımcılara çağrı: 'Elverişli şartlar sunuyoruz'#Cumhurbaşkanı
Liste yenilendi İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...Liste yenilendi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...#RTÜK
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...#Koronavirüs
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Ambulans uçakla getirilecek Kulüpten resmi açıklama yapıldı...Ambulans uçakla getirilecek! Kulüpten resmi açıklama yapıldı...#Bayern Münih
İbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğrafİbrahim Tastlıses aşka geldi... 43 yaş küçük sevgili ile el ele fotoğraf#İbrahim Tatlıses
Alitalia hosteslerinden eylem... Meydanda toplanıp sessizce soyundularAlitalia hosteslerinden eylem... Meydanda toplanıp sessizce soyundular!#İtalya
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Saraya gelin getirmek için şeytani bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildiSaraya gelin getirmek için "şeytani" bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildi#Grace Kelly
HABERLERDünya Haberleri

Zengin ülkeler aşı sözünü tutmadı

#KORONAVİRÜS #Aşı#COVID-19
Zengin ülkeler aşı sözünü tutmadı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam Novib, yüksek gelirli ülkelerin ve ilaç firmalarının yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yoksul ülkelere verdikleri sözleri yerine getirmediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Oxfam Novib yayımladığı "Bir doz gerçeklik" başlıklı raporunda, dünyada aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çekti.

Zengin ülkeler ve ilaç firmalarının yoksul ülkelere aşı tedarikiyle ilgili sözlerini tutmadıkları ifade edilen raporda, yoksul ülkelere ulaşması gereken aşının sadece yüzde 14'nün gönderildiği belirtildi.

Raporda, ayrıca aşı firmalarının Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yoksul ülkelere ulaştırması gereken aşıların sadece yüzde 12'sini teslim ettiği değerlendirmesi yer aldı.

Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin COVAX programındaki aşıları aldığı belirtilirken bu ülkelerin, ihtiyaçlarından fazla olan aşıları yoksul ülkelerle paylaşmadığına işaret edildi.

COVAX kapsamında 1,8 milyar doz aşının yoksul ülkelere ulaştırılması gerekirken rapora göre, bugüne kadar sadece 261 milyon doz aşı ulaştırıldı.

Raporda, aşı firmalarının öncelikli olarak yüksek gelirli ülkelere satış yapmayı tercih ettiği vurgulandı.

Haberin Devamı

Aşılara erişimdeki eşitsizliğe değinen Oxfam Novib Politika Danışmanı Ben van Gils, rapora ilişkin açıklamasında, "Zengin ülkeler üçüncü doz aşıları yaparken yoksul ülkelerin birçoğunda iki doz aşısı tamamlananlar yüzde 1'den az." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler:

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim


Başta Hindistan ve Güney Afrika olmak üzere yüzden fazla ülkenin aşı üreticilerinden patent hakkından feragat etmesi talebinin Avrupa Birliği, Almanya ve Hollanda tarafından reddedildiği raporda hatırlatıldı.

Raporda, Kovid-19 aşılamalarının hızlandırılması ve aşılamada adaletin sağlanmasının tek yolu olarak aşılardaki fikri ve sınai hakların kaldırılması gösterildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KORONAVİRÜS #Aşı#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?