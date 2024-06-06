Zengin hiç bu kadar çok değildi

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Fransa merkezli danışmanlık firması Capgemini’ye göre, en az 1 milyon dolarlık likit varlığa sahip kişiler olarak tanımlanan ‘yüksek gelirli bireylerin’ sayısı geçen yıl yüzde 5.1 artarak 22.8 milyona ulaştı. Yıllık Dünya Servet Raporu’na göre, bu kişilerin toplam serveti 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.7 artışla 86.8 trilyon dolara ulaştı. Yüksek gelirli bireylerin sayısı ve toplam servetleri, Capgemini’nin 1997’den itibaren yıllık raporları paylaşmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hisse senedi piyasaları yükseldikçe zengin bireylerin servetleri de arttı.

G20’YE ADİL VERGİ BASKISI

Rapora göre “2023 yılı ekonomik büyüme ve başlıca yatırım sektörlerinin gelişmesi hisse senetlerinin artışına neden oldu. Devam eden faiz oranı belirsizliği ve yükselen tahvil getirilerine rağmen, hisse senetleri, teknoloji piyasası ve yapay zekânın ekonomi üzerindeki olumlu etkisiyle yükseldi” denildi. Öte yandan dünyada artan zenginlik, yüksek gelirli bireylerin adil vergi ödemesi konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Brezilya ve Fransa, dünyanın en zenginleri için küresel bir asgari vergi oranı belirlenmesi için G20 ülkelerine baskı yapıyor.