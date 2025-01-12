Zengin de yoksul da öfkeli: Los Angeles niye kül oldu... Suçlu aranıyor

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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde beş farklı bölgede şiddetli rüzgârlarla büyümeye devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 11’e yükselirken 10 bini aşkın bina da küle döndü. Amerikalılar ise yangının arkasındaki ihmallere odaklanmış durumda. Yangın musluklarında su bulunmaması, Gana’ya giden Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’ın kente hemen dönmemesi ve Bass’ın yangınlardan önce itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçede kesintiye gitmesi tartışma konusu oldu. Bass, seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin “Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

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ZENGİNLERE ÖNCELİK Mİ

Amerikan medyasına yansıyan iddialardan biri de itfaiyeye ait kurtarma araçlarının zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildiği. Yangından etkilenen bazı bölgelerde ise hiçbir kurtarma çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü. Diğer taraftan lüks konutları küle dönen zenginler de söndürme çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ediyor. Öte yandan Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, departmanın 2010 yılından bu yana aldığı çağrı sayısında yüzde 55’lik bir artış olduğunu açıkladı. Amerikalı yetkili buna rağmen itfaiyeci sayısının azaldığını vurguladı.

180 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

ÜÇÜ KONTROL ALTINA ALINDI

Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, beş bölgeden üçünde kontrol sağlandı veya sağlanmak üzere. Halk, yangınların kontrol altına alınamamasıyla ilgili suçlu ararken California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles’ın kamu hizmetlerinin neden yetersiz kaldığına dair ‘tam bağımsız soruşturma’ emri verdi. Yangın musluklarından niye su akmadığı en büyük tartışma konularından biri olmuştu. İtfaiye yetkilileri, şiddetli rüzgârla yayılan yangınların önünde hiçbir itfaiyenin duramayacağını iddia ediyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, finansman kesintileri nedeniyle personel sayısının ve kaynakların yetersiz kaldığını belirtti.

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TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Uzmanlar yangınların sebebi olarak iklim krizine de işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, küresel ısınma, 1970’lerden bu yana eyaletteki orman yangınlarında yüzde 172’lik bir artışa neden oldu ve bu artışın önümüzdeki on yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor. Kuraklık ve artan rüzgâr hızına işaret eden Colorado Üniversitesi yangın bilimcisi Jennifer Balch, kış yangınlarının çok daha yıkıcı olduğunu çünkü çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. AccuWeather şirketi son yangınlardan kaynaklanan zararın 57 milyar dolara (yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası) ulaşabileceğini tahmin ederken, şirketin baş meteoroloğu Jonathan Porter, yanan yapı sayısı ve ekonomik kayba bağlı olarak bunun California tarihinin en kötü orman yangını olabileceğini belirtti.

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TRUMP, BİDEN VE VALİ NEWSOM’U SUÇLADI

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki yangınların mevcut başkan Joe Biden ve California Valisi Newsom’un kötü yönetimi yüzünden çıktığını öne sürdü. Trump, müdahale için yeterli su kaynağı bulunmadığını iddia ederken Newsom’un da istifasını istedi. Newsom ise “İnsanlar evlerini, sevdiklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Trump hâlâ siyaset peşinde” ifadesini kullandı. Oval Ofis’te federal ve eyalet yetkilileri tarafından yangınla ilgili bilgilendirilen Biden, yangın felaketinde can kaybı sayısının artmasını beklediğini söyledi. Los Angeles yangınında küresel ısınma kaynaklı kuraklığın kritik rol oynadığı belirtilirken Trump’ın iklim değişikliğini kabul etmeyen tavrı da eleştiri konusu oluyor.

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TRUMP HÜKÜM GİYMİŞ İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkındaki “sus payı” davasıyla ilgili yapılan son duruşmada şartsız tahliye çıktı. New York’taki Manhattan Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya Trump, Florida’dan videokonferans ile bağlandı.

Yargıç Juan Merchan, 2016 başkanlık seçimlerinde Stormy Daniels adlı kadın oyuncuya rüşvet ödemekten suçlu bulunan Trump’a şartsız tahliye kararı verildiğini açıkladı. Söz konusu suç 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Şartsız tahliye suçun sabit olduğunu kayda alırken hüküm de giymiş oluyor. Trump, ABD tarihinde mahkeme tarafından suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

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ÜNLÜLERİN MÜLKLERİ YANDI SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇAKILDI

Los Angeles’ı saran yangınlar ünlüleri de vurdu. Anthony Hopkins, Billy Crystal, John Goodman, Adam Brody ve Paris Hilton gibi pek çok yıldızın evinin kül olduğu bildiriliyor. Mel Gibson da Joe Rogan’la podcast kaydı için Austin’e gittiğinde Malibu’daki evini yitirdiğini duyurdu. Yangın öncesi yaklaşık 14.5 milyon dolar değer biçilen malikanesinin son halini, 2’nci Dünya Savaşı sırasında bombalanan Alman kenti Dresden’e benzetti. 69 yaşındaki aktör, telefonla verdiği röportajda 14-15 yıldır yaşadığı evi kaybettiği için üzüldüğünü belirtti. Ünlü yıldız Kim Kardashian ve kardeşlerinin de Hidden Hills’te çıkan yangın nedeniyle milyon dolarlık malikanelerini terk etmek zorunda kaldığı, riskin azalmakla birlikte sürdüğü belirtildi.

ŞİRKETLER İFLAS EDEBİLİR

Diğer yandan yangınlar devam ederken, eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan sigorta şirketlerinin ihmalleri tartışılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Los Angeles’taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray’da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi. JPMorgan, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ve bu rakamın yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceğini belirtiyor. Bölgedeki yüksek mülk değerleri nedeniyle sigorta şirketlerinin hisselerinde de düşüş yaşandı.

MEGHAN DA AFET BÖLGESİNDE

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ABD’de yaşayan küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle afet bölgesinde yangın mağdurlarına yardıma gitti.