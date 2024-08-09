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Zengezur Koridoru’na rötar açıklaması

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#Zengezur Koridoru#Azerbaycan#Ermenistan
Zengezur Koridoru’na rötar açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde tıkanmaya neden olan, Bakü yönetiminin gündemde tuttuğu “Zengezur Koridoru” talebi, Azerbaycan için öncelik olmaktan şimdilik çıkıyor.

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Gelişme Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin sonuca varması için önemli bir adım olarak görülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önerilen ‘Zangezur Koridoru’, Azerbaycan’ın topraklarını Nahçıvan’a bağlayacak ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin Syunik Marz’ından geçecekti. Karşılıklı anlaşma ile, barış anlaşmasından bir paragrafı çıkarmaya ve bunu daha sonra ele almaya karar verdik. Barış anlaşması yapma sürecini karmaşık hale getirmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Emirbeyov öte yandan, “Ancak metne, ülkelerin bir noktada tekrar görüşmek ve ortak bir anlaşmaya varmak için geri dönebilecekleri konulardan biri olduğu gerçeğini hâlâ yansıtabiliriz” diyerek konunun tamamen gündemden kaldırılmadığını vurguladı. Türkiye ve Azerbaycan’ın desteklediği Zengezur Koridoru projesine Ermenistan’da Nikol Paşinyan yönetimi olumlu yaklaşsa da ülke içi muhalefetin karşı olduğu belirtiliyor.

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#Zengezur Koridoru#Azerbaycan#Ermenistan

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