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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Zelenskiy'nin 'Putin' çağrısına yanıt

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Zelenskiy'nin 'Putin' çağrısına yanıt

'Milyonlarca yaşam risk altında' sözleriyle Putin'e buluşma çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Kremlin'den yanıt geldi.

Son haftalarda Donbas ve Kırım yüzünden savaşın eşiğine gelen iki ülke dünyanın gündemindeki yerlerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesi ile Rusya arasında olası bir çatışmada milyonlarca yaşamın risk altında olduğunu söyleyerek, Putin'e bir çağrıda bulunmuştu.

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Zelenskiy' Rus lidere yaptığı çağrısında şu ifadelere yer vermişti;

'Sayın Putin, daha ileri gitmeye ve sizi savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Donbas bölgesinin herhangi bir noktasında buluşmaya davet etmeye hazırım'

Zelenskiy'nin çağrısına beklenen yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'Putin uygun görürse Ukrayna'nın görüşme teklifine cevap verecek' ifadesine yer verildi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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