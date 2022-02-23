Zelenski’yle görüştü

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Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararı ele alındı. Zelenski, “Rusya’nın provokatif kararı karşısında Ukrayna’nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim” dedi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de Erdoğan, Donbas’taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

NATO ZİRVESİ İÇİN GİNE-BİSSAU ZİYARETİ İPTAL

Erdoğan, Putin’in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı ve çözüm için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Erdoğan bugün çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacağı için Senegal’in ardından yapmayı planladığı Gine Bissau ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı aldı. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco ile Senegal’de görüştü.