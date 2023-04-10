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Zelenski'ye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD
Zelenskiye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 10:10

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken sızan belgeler Ukrayna'da soğuk duş etkisi yarattı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken sızan belgeler Ukrayna'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Zelenskiye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı

Sızan Pentagon belgeleri, Ukrayna'nın hava savunmasının tükeneceğini ve Putin'in savaş uçaklarının hava üstünlüğünü tamamen kazanacağını tahmin ediyor.

Pentagon'un sızan gizli belgelerini inceleye New York Times (NYT) Ukrayna'nın cephe hattındaki birlikleri koruyan hava savunmasının 23 Mayıs'a kadar etkisiz hale gelebileceğini yazdı.

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23 Şubat tarihli ve 'Gizli' olarak işaretlenen belgelerden biri ise Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemlerinin Rus kuvvetlerinin art arda düzenlediği saldırıların ardından 2 Mayıs'a kadar dayanabileceği bilgisine ev sahipliği yapıyor.

Başka bir deyişle yeni sızan Pentagon belgelerine göre, Ukrayna'nın hava savunması haftalar içinde tükenebilir, bu da ülkeyi Putin'in savaş uçaklarına karşı savunmasız hale getirebilir.

Zelenskiye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı

Askeri uzmanlar ABD'nin 2 milyar dolarlık yardımının Ukrayna için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor.

NYT'ye konuşan bir ABD'li yetkili söz konusu yardımın Ukrayna taarruzu öncesinde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Zira sızdırılan belgelere göre Ukrayna'nın stokları hızla tükeniyor ve bu da Rus uçaklarına saldırı için bir pencere açıyor.

Zelenskiye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı

Sızan Pentagon belgeleri ile ilgili ABD jet hızıyla soruşturma başlattı.

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ABD'li yetkililer, soruşturmanın erken aşamada olduğunu ve sızıntının arkasında kimin olabileceği hala belirsiz olduğunu söyledi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pentagon Pazar günü yaptığı açıklamada, 'hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeriyor gibi görünen' fotoğraflanan belgelerin geçerliliğini gözden geçirdiğini söyledi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD

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