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Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Medvedçuk
Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

Ukrayna yönetimi Rusya’nın bağımsızlığını tanıdığı Donbas kriziyle uğraştığı sırada ülke içinde siyasi gerilimi tırmandıran hamleler atılmaya başlandı.

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Ukrayna parlamentosu Rada’da milletvekili bulunan Rusya sempatizanı “Hayat için” siyasi bloku dün kaos ortamını arttıracak açıklamalar yapmaya başladı. Milletvekili İliya Kiva, “Ülkemizin bölünmesi sürecine Polonya, Macaristan ve Romanya’da katılabilir. Bu komşu ülkeler de Sovyetler Birliği kuruluşu sırasında Ukrayna’ya kaptırdıkları toprakları hatırlayarak geri almak için harekete geçebilirler” iddiasında bulundu.

Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

İSTİFA ÇAĞRISI

Ukrayna parlamentosunda yer alan bu partinin ikinci çıkışı Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye oldu. Yazılı bildiride “Donbas’ta gelinen nokta Ukrayna yönetiminin beceriksizliği ve iradesizliğinin neticesidir.

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Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

Son Cumhurbaşkanı seçimlerinde halkımız üçte iki oranında Donbas’ın Ukrayna’ya kazandırılmasından yana referandumda oy kullandı. Ancak hükümet bu sorunu çözmekte aciz olduğunu gösterdi. Zelenski, Donbas’taki olayların bu hale gelmesinin baş sorumlusudur. İstifa etmeli” dendi.

Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

ZELENSKİ’NİN YERİNE MEDVEDÇUK MU

Ukrayna içinde buhran havası yaratan “Hayat için” siyasi hareketin önde gelen lideri Viktor Medvedçuk, 8 Ekim 2021 tarihinden beri vatana ihanet suçlamasıyla ev hapsinde tutuluyor. Medvedçuk ilk tutuklandığında Zelenski “Bana yönelik darbe hazırlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Ukrayna savcılığı Medvedçuk ‘u organize suç örgütü kurmakla suçlamıştı. O günden beri Medvedçuk ev hapsinde tutuluyor. Putin, yıllar önce onun kızının isim babası olmuştu.

Zelenski’ye karşı düğmeye basıldı

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Medvedçuk

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