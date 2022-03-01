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Zelenski’ye halk desteği yüzde 90

#Zelenski#Ukrayna#SAVAŞ
Zelenski’ye halk desteği yüzde 90

Ukrayna’da hafta sonu yapılan bir ankete göre Devlet Başkanı Zelenski’ye halkın desteği yüzde 90’ın üzerine çıktı.

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Ayrılıkçı Donetsk ve Luganks bölgeleri ve Kırım hariç ülkenin 18 bölgesinde 2 bin kişinin katılımıyla yapılan ankete göre Ukraynalıların yüzde 70’i savaşı kazanacaklarını düşünüyor. Zelenski 2019 seçimlerin oyların yüzde 73’ünü almıştı.

RUS ASKERLERE: GİDİN KURTULUN

Ukrayna Lideri Zelenski, Avrupa Birliği’ne (AB) seslenerek “Özel bir prosedürle bizi hemen üyeliğe kabul edin” dedi. Aynı konuşmasında Rus askerini silah bırakmaya çağıran 44 yaşındaki lider, “Komutanlarınıza inanmayın. Propagandacılara inanmayın. Silahlarınızı bırakın ve buradan gidin. Hayatınızı kurtarın” dedi. Zelenski, bugüne kadar 4500 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Bu arada Ukrayna yönetimi, ölen ve rehin alınan Rus askerlerinin kimlik bilgilerini kurdukları özel bir sitede paylaşmaya, böylece Rusya’daki ailelerine durumu duyurmaya başladı.

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400 KİŞİLİK SUİKAST TİMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Zelenski’yi öldürmek için ‘suikast timi’ gönderdiği iddia edildi. Buna göre Afrika’dan gelen Rus paralı askerleri Wagner grubunun 400’den fazla üyesi, Ukrayna’ya geçti. Grubun, Zelenski dahil 23 üst düzey hükümet yetkilisini öldürmek için emir aldığı iddia edildi.

BAKANLA BİRLİKTE 'SAVAŞ HATIRASI'

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bu fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

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