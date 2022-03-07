Zelenski'ye bir şey olursa b planı nedir

Haberin Devamı

AMERİKAN New York Times’ın haberine göre, Volodimir Zelenski’nin Kiev’den ayrılmayı reddetmesi, başına bir şey gelmesi durumunda hükümetin devamlılığının nasıl sağlanacağına dair Batı başkentlerinde endişelere neden oluyor. Washington ve müttefikleri, Rusya ordusunun Kiev’e girerek bir kukla rejimi kurması durumunda “bağımsız Ukrayna” hükümetinin varlığını sürdürmesinin yollarını arıyor.

BEYAZ SARAY VE KONGRE’DE TOPLANTI

NYT’ye göre geçen hafta Beyaz Saray ve Kongre’de, başkentin Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde askeri desteğin nasıl sürdürüleceğine dair gizli toplantılar yapıldı. Zelenski’nin tutuklanması ya da öldürülmesi durumunda yerine kimin geleceği Ukrayna Anayasası’ndaki belirsizlikten ötürü net değil.

Gazeteye bilgi veren bir ABD’li yetkili, Washington’un Zelenski’den sonra yönetime geçebilecek yetkilileri uzun süre aynı yerde birlikte bulunmamaları ve Kiev’den ayrılmaları yönünde uyardı. Ayrıca Kiev’den sonra ülkenin nereden yönetileceğine dair de yer arayışı sürüyor. Bu noktada ülkenin batısındaki Karpat Dağları ya da Polonya’da bir sürgün hükümeti seçenekleri öne çıkıyor.

Haberin Devamı

‘UKRAYNA’NIN PLANI VAR’

Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya’nın Zelenski’yi öldürme olasığına karşı planının sorulması üzerine “Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz” şeklinde konuştu.

ELON MUSK’A UKRAYNA DAVETİ



UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski, Kiev’e desteğini açıklayan ve uydu internet hizmeti Starlink’i Ukrayna için planlanandan erken aktive ederek bu ülkeye onlarca uydu alıcısı gönderen Elon Musk ile görüntülü görüşme yaptı. Desteği için Musk’a teşekkür eden Zelenski, milyarder iş insanını savaştan sonra Ukrayna’ya davet etti. Davete Musk’ın yanıtı, “İşler düzeldiğinde bunu çok istediği” şeklinde oldu. Zelenski, yakında daha fazla Starlink uydu alıcısı teslim alacaklarını da duyurdu.