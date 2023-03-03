Zelenski'ye Bakhmut çağrısı: Fiilen kuşattık tahliye edin

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bıraktı.



Son dönemde gözler Rus birliklerinin ele geçirmek için saldırıları yoğunlaştırdığı endüstri kenti Bakhmut'a çevrilmiş durumda.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bakhmut Moskova için kritik bir öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse bölgedeki diğer kent merkezlerini almanın da önü açılmış olacak. Üstelik 6 ay sonra gelen zafer, ağır kayıplar veren Rus birlikleri için büyük bir moral kaynağı olacak.



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Tıpkı Rusya gibi Ukrayna için de çok önemli olan Bakhmut, son dönemde direnişin yeni sembolü haline gelse de Zelenski kentteki durumun giderek kötüleştiğini kabul etti. Zelenski'nin ekonomi danışmanı Alexander Rodnyansky isediyerek çekilme sinyali verdi.

Bugün Wagner grubu aylardır şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakhmut'u "fiilen kuşattığını" duyurdu.

Wagner Başkanı Yevgeni Prigozhin, Telegram'da yayınlanan bir videoda, Bakhmut çevresinde "kuşatma kollarının birbirine yaklaştığını" söyledi.

Zelenski'ye gönderdiği bir mesajda ise Prigozhin, kenti "neredeyse tamamen çevrelediklerini" ve sadece bir yol kaldığını söyledi.

Prigozhin, Zelenski'nin şehri terk etmesi çağrısında bulundu.

Savaşın başında Rusya'nın kontrolüne geçen, ancak Ukrayna'nın Eylül ayında geri aldığı Kupiansk şehrinin kısmen tahliye edilmesi için çağrı yapıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan ve Bakhmut'un 130 kilometre güneyinde yer alan şehir Rusya için hayati bir ikmal merkeziydi.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin bölgeye "devamlı" bombardımanı ve yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle aileleri ve "sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanları" bölgeyi terk etmeye çağırdı.

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Savaştan önce yaklaşık 25 bin nüfuslu şehirde yaşayan diğer kişilerin de bölgeden ayrılabileceği aktarıldı. Tahliye edilenlere barınma, gıda, insani yardım ve tıbbi destek dahil olmak üzere yardım sağlanacağını belirtildi.

BÖLGEDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Önemli bir demiryolu kavşağının bulunduğu Kupiansk, savaşın başlangıcından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oldu. TAHLİYE kararıyla bölgedeki durumun kötüleştiği düşünülüyor.



DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ HAVAYA UÇURULDU İDDİASI

Öte yandan bugün sosyal medyaya yüklenen bir video ile Ukrayna askerlerinin Bakhmut şehrinin içindeki bir demiryolu köprüsünü havaya uçurdukları iddia edildi.

CNN söz konusu köprünün Ağustos ayında da hasar gördüğünü belirtti ve kontrollü patlamanın geri çekilmenin bir işareti olabileceğini yazdı.



Söz konusu video sosyal medyada kısa bir sürede viral hale gelse de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi...