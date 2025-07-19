Zelenskiy’den Rusya'ya ateşkes için yeşil ışık

Haberin Devamı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

“ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERİ GELECEK HAFTA YAPILSIN”

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." ifadesini kullandı.