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Zelenskiy’den Rusya'ya ateşkes için yeşil ışık

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#Zelenskiy#Rusya#Ukrayna
Zelenskiy’den Rusyaya ateşkes için yeşil ışık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 21:59

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti. Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurguladı.

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Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

“ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERİ GELECEK HAFTA YAPILSIN”

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." ifadesini kullandı.

 

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#Zelenskiy#Rusya#Ukrayna

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