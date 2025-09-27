Zelenskiy'den Patriot sistemi hamlesi

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’deki temaslarının ardından geldiği Kiev’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy gelecek aylarda Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik muhtemel saldırılarına karşılık verileceğini belirterek, "Eğer Rusya, kışın Ukrayna’da bir elektrik kesintisine neden olmayı planlıyorsa, Ukrayna ve ortaklarının vereceği cevabın farklı olacağından emin değilim. Rusya’nın bilmesi gereken, medeni ülkelerle barbar olanlar arasındaki farkın, medeni olanların ilk saldıran taraf olmamaları ve saldırganlık göstermemeleridir. Fakat bu onların zayıf oldukları manasına gelmez. Eğer Ukrayna’nın başkentini karanlıkta bırakmakla tehdit ediyorlarsa, Kremlin bilmelidir ki Rusya’nın başkenti de karanlıkta kalacaktır" dedi.

Zelenskiy, bu konuyu ABD’de Başkan Donald Trump ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmede de değerlendirdiğini belirtti.



"BİR AY ÖNCE İSRAİL’DEN PATRİOT ALINDI"

Zelenskiy basın mensuplarına ayrıca, ülkesinin İsrail’den bir Patriot hava savunma sistemi teslim aldığını ve bu sistemin bir aydır Ukrayna semalarını korumakta olduğunu söyledi. Ukraynalı lider, "İsrail’den alınan Patriot sistemi bir aydır Ukrayna’da aktif durumda. Sonbaharda iki Patriot sistemi daha teslim alacağız" şeklinde konuştu ancak, yeni teslimatın nereden geleceğine ilişkin bir detay vermedi.

Ukrayna’nın bu satın alımı ise çeşitli Avrupa merkezli basınları kuruluşları tarafından bir sürpriz olarak değerlendirildi. Çünkü Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’de (BM) İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin sona erdirilmesini talep eden karar tasarısına lehte oy kullanmıştı.



"MACARİSTAN ÇOK TEHLİKELİ ŞEYLER YAPIYOR"

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Macaristan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) dün Ukrayna hava sahasını ihlal ettiği iddiasına değindi. Ukraynalı lider, "Bence çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. En başta kendileri için çok tehlikeli olan şeyler" ifadelerini kullandı.



MACARİSTANLI BAKAN: "ZELENSKİY MACAR TAKINTISI NEDENİYLE AKLINI KAYBEDİYOR"

Macaristan’dan daha önce yapılan açıklamada ise olay inkar edilmişti. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Macar karşıtlığı takıntısı nedeniyle aklını kaybediyor. Şimdi de gerçekte olmayan şeyler görmeye başladı" demişti.

