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Zelenskiy’den Kursk açıklaması: Düşmanın Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı

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#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#Kursk
Zelenskiy’den Kursk açıklaması: Düşmanın Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 23:54

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'a yapılan saldırının sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıkçası beklediğimiz sonuçları verdi. Harkov bölgesinde düşman durduruldu. Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı, ancak orada da işler çok zor” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'a yapılan saldırının sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Moskova’nın Ukrayna’nın doğusunda ilerlemesini yavaşlatmak gibi arzu edilen bir sonucun ortaya çıktığını belirten Zelenskiy, “Açıkçası beklediğimiz sonuçları verdi. Harkiv bölgesinde düşman durduruldu. Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı, ancak orada da işler çok zor” dedi.

Rusya'nın Kursk cephesinde yaklaşık 40 bin askerinin bulunduğunu ve bunların karşı saldırıya geçtiğini söyleyen Zelenskiy, “Şu ana kadar ciddi bir başarılarını görmedik” ifadelerini kullandı.

Yalnızca birkaç maddeden oluştuğunu belirttiği planlarının barış formülünün tam olarak uygulanması için güvenilir bir yol açabileceğini kaydeden Zelenskiy, “Ve tüm bu maddeler Biden'ın kararına bağlı. Putin'in değil” şeklinde konuştu.

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Zelenskiy planın detayını açıklamadı.

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#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#Kursk

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