Zelenskiy'den kritik görüşme öncesi Biden mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı projesine yönelik yaptırımları kaldırma kararına "hoş olmayan şekilde" şaşırdıklarını belirterek, 16 Haziran'daki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi öncesi Biden'la buluşmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, American haber sitesi Axios'a verdiği röportajda, ABD'nin Kuzey Akım-2 projesi için yaptırımları kaldırma kararını değerlendirdi.

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları kaldırma kararına "hoş olmayan şekilde" şaşırdıklarını söyleyen Zelenskiy, Biden ile nisanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde farklı yönde bir sinyal aldığını hatırlattı.

Zelenskiy, ABD'nin projeyi durdurabilecek tek güç olduğuna inandığını, projenin sadece Avrupa'nın güvenliği için değil ABD için de bir tehdit olduğunu anlattı.

Basketbolcu Michael Jordan'ın rakiplerini tuzağına çekmek için güçsüz gibi davrandığına ve sonra taktik değiştirip galip geldiğine dikkati çeken Zelenskiy, Biden'ın siyasetteki Jordan olduğuna hala inandığını ve bu kararının taktiğinin bir parçası olduğuna inanmak istediğini kaydetti.

Rusya konusunu iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, bu nedenle müzakere gerçekleştirmenin önemli olduğunu aktardı.

Zelenskiy, müzakerenin olup olmayacağının Biden'ın vereceği bir karar olduğunu dile getirerek, "Ukrayna anayasasının garantörü olarak her an uçağa atlayıp Ukrayna'yı savunmaya hazırım, (Putin ile) görüşmesi öncesi onunla buluşup tüm detayları ele almaya hazırım." ifadesini kullandı.

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