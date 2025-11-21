Kiev - Washington hattında gerilim… Trump'tan Zelenskiy'e 'Barış planı' baskısı, süre verdi! Putin, plana yeşil ışık yaktı

Haberin Devamı

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına hitap ederek, Rusya ile savaşa son vermek için ABD'nin hazırladığı "barış planı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“KİLİT BİR ORTAĞI KAYBETME RİSKİ VAR”

Söz konu planın 28 maddeden oluştuğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)." yorumunda bulundu.

Bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini kaydeden Zelenskiy, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski (kabul etmek zorunda kalabiliriz). Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek." dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOLAY OLMAYACAK”

Zelenskiy, plan üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Önümüzdeki hafta kolay olmayacak ve gelişmelerle yoğun geçecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Planın en az iki maddesinin göz ardı edilmemesi için 7/24 mücadele edeceğim. Ukraynalıların onuru ve özgürlüğü için. Çünkü her şeyin temelinde bu yatıyor, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın geleceği." değerlendirmesinde bulundu.

"Çelikten yapılmışız elbette ancak hiçbir metal, en güçlüsü bile (bu baskılara) dayanamayabilir." diyen Zelenskiy, 2019'da göreve geldiğinde ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak için yemin ettiğini vurguladı.

“UKRAYNA'NIN ULUSAL ÇIKARLARI DİKKATE ALINMALI”

Plandaki maddelere karşılık ABD tarafına farklı alternatifler sunacaklarını aktaran Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Ukrayna'nın ulusal çıkarları dikkate alınmalı. Abartılı açıklamalarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sakin bir şekilde çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci aksattığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir sebep vermeyeceğiz. Bu olmayacak."

Zelenskiy, Ukrayna'nın yaklaşık 4 yıldır kendisini savunmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze saldırılarına, balistik füze saldırılarına ve İHA saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’da herkesi birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırdı.

UKRAYNA, TASLAK PLANI ABD'DEN TESLİM ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

"Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadesi yer alan açıklamada, Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik barış planını kabul etmesi için son tarih verdi. Trump, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna’ya söz konusu barış planını kabul etmesi için 27 Kasım tarihine müddet tanıdığını belirterek, "Birçok ‘son tarih’ belirledim fakat işler yolunda gidiyorsa genellikle bu tarihler ertelenir. Ancak (27 Kasım) Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“GEÇTİĞİMİZ AY 25 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Trump, Ukrayna’nın barış planına ve anlaşma kapsamında toprak kaybetmesine ilişkin endişelerine yönelik, "Zaten şu an toprak kaybediyorlar. Taraflar arasında geçtiğimiz ay 25 bin kişi hayatını kaybetti. Bu durum kontrolden çıktı. Tam bir kan gölü" dedi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'DEN 'BARIŞ PLANI' YORUMU

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planına değindi.

Bu planın, Trump ile Alaska’da yaptıkları zirve öncesi ele alındığına dikkati çeken Putin, ABD tarafının istişareler esnasında Rusya’dan bazı tavizler vermesini ve esneklik göstermesini talep ettiğini aktardı.

ESNEKLİK GÖSTERMEYE HAZIRIZ

Putin, "Alaska’daki müzakerelerde, bazı basit olmayan konulara ve zorluklara rağmen yapılan teklifleri kabul ettiğimizi ve esneklik göstermeye hazır olduğumuzu teyit ettik." ifadesini kullandı.

Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Afrika, Brezilya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri dahil Küresel Güney’deki ortaklarımıza konu hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Putin, herkesin olası anlaşmaları desteklediği bilgisini paylaştı.

Putin, "Ancak Alaska'daki müzakerelerin ardından ABD tarafında bir duraklama yaşandığını görüyoruz. Bu duraklamanın, Ukrayna'nın Başkan Trump tarafından önerilen barış planını reddetmesinden kaynaklandığını biliyoruz." dedi. Bu nedenle de planın 28 maddelik olarak modernize edildiği öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti:

"Bu planın metni elimizde. Bunu ABD yönetimiyle mevcut etkileşim kanallarımız aracılığıyla aldık. Bu planın nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu metin, bizimle ayrıntılı şekilde ele alınmadı. Bunun nedeni de ABD yönetiminin, Ukrayna tarafını ikna edememesinden kaynaklanıyor. Ukrayna, buna karşı. Görünen o ki; Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefikleri, hala Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgiye uğratma hayali kuruyorlar."

"SORUNLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNE HAZIRIZ"

Rus ordusunun, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentini ele geçirdiğine dikkati çeken Putin, Kiev'in cephedeki durumla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer Kiev, Başkan Trump'ın tekliflerini istişare etmek istemiyorsa ve bunları reddediyorsa, hem kendileri hem de Avrupalı ​​savaş kışkırtıcıları, Kupyansk'ta yaşananların, cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak yaşanacağını anlamalı. Bu, belki istediğimiz kadar hızlı olmayacak ama kaçınılmaz olarak tekrar yaşanacak. Bu durum yine de bizim için uygun. Çünkü bu (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun hedeflerine silahla ulaşmamıza yol açıyor."

Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne açık olduklarına işaret ederek, "Barış müzakerelerine, sorunların barışçıl yollarla çözülmesine hazırız. Ancak bu, planın ayrıntılı şekilde istişare edilmesini gerektiriyor. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.