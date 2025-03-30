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Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

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#Zelenskiy#Ukrayna#Bayram
Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 19:59

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımladı.

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Zelenskiy, X hesabından paylaştığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça tebrik mesajı paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun" diyen Zelenskiy mesajında şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna'daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna'ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara."

 

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#Zelenskiy#Ukrayna#Bayram

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