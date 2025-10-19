×
Zelenski: Savaş, Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'daki sivil ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti. Rus ordusunun sadece son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve farklı türden yaklaşık 50 füze kullandığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Zelenskiy, koşulsuz ateşkesin sağlanması için defalarca farklı önerilerde bulunduklarını vurgulayarak, "Bu süreci sürekli yavaşlatan, manipüle eden, müzakereleri uzatan, halkımızı hava saldırılarıyla terörize eden ve cepheye yönelik saldırıları tırmandıran Rusya'dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Müttefiklere Rusya'ya baskı kurmaları çağrısı yapan Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmelerle durdurmak işe yaramayacak, baskı gerekiyor" açıklamasında bulundu.

 

