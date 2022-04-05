Zelenski Rus saldırılarının başlamasından bu yana 19 parlamentoya hitap etti

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Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.

'1 MART'TAN BU YANA AVRUPA VE AMERİKA'YA SESLENİYOR'

İlk kez çevrimiçi olarak 1 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Zelesnki, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosuna hitap etti.

'GRAMMY'DE KONUŞTU'



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forum'unda konuşan Zelenski ayrıca, Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi.