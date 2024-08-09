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Zelenskiy: "Rus ordusunun Konstantinivka'da süpermarket saldırısında 4 kişi öldü"

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#Ukrayna#Rusya#Zelensky
Zelenskiy: Rus ordusunun Konstantinivkada süpermarket saldırısında 4 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Konstantinivka'daki bir süpermarkete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Enkaz altında insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve onları kurtarmak için her şey yapılacak." ifadesini kullandı.

"Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." ifadesine yer veren Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin de Rus ordusunun Konstantinivka'ya topçu sistemleri ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

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#Ukrayna#Rusya#Zelensky

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