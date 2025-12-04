×
Zelenskiy "olayların her türlü gelişmesine" hazır olduklarını belirtti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 23:46

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış planına ilişkin çalışmaların bugün ABD'de süreceğini belirterek, Ukrayna olarak "olayların her türlü gelişmesine" hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için devam eden görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

ABD'nin savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaların devam edeceğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın temsilcileri bugün ABD'de Başkan (Donald) Trump'ın ekibiyle görüşmelerine devam edecek." dedi.

ABD heyetinin söz konusu planı geçen günlerde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını anımsatan Zelenskiy, "Şimdi amacımız, Rusya'da konuşulanlar, Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya, bağımsızlığımıza yönelik baskı kurmak için bulduğu diğer bahaneler hakkında tam bilgi almaktır. Ukrayna, olayların her türlü gelişmesine hazır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışın sağlanması için müttefiklerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Gerçek güvenlik sadece adil bir barış üzerinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın geçen hafta görevinden istifa etmesinden sonra yeni başkanın belirlenmesi için bugün görüşmeler yaptığını aktaran Zelenskiy, "Ofisin yeni başkanı konusunda karar yakında verilecek." dedi.

