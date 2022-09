Zelenski: İzyum kentinde toplu mezar bulundu

Haberin Devamı

Ukrayna ordusunun Rus ordusunun işgalinden kurtardığı Harkov Bölgesi'ndeki İzyum kenti ile ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. Dün İzyum kentini ziyaret eden Zelenski bu kentte toplu mezar bulunduğunu açıklayarak, "Harkov Bölgesi'ndeki İzyum kentinde toplu insan cesetleri tespit edildi. Orada gerekli incelemeler sürüyor. Yarın daha çok ve daha net bilgiler olacak. Ayrıca yarın İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol ve şimdi de İzyum. Rusya her yere ölüm bırakıyor ve bundan sorumlu olmalılar. Bütün dünya Rusya'yı bu savaşın gerçek sorumlusu tutmalı. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.



"RUSYA, UKRAYNA'YA BOYUN EĞDİREMEYECEK"



Açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna topraklarına füze saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, "Terör devleti bize karşı 3 bin 800'den fazla farklı türlerde füzeler kullandı. Ancak hiçbir füze Rusya'yı hedefine ulaştıramayacak. Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecekler. Her füze Rusya'yı daha fazla ambargolara, daha fazla ekonomik çöküntüye ve daha fazla tarihi utanca yaklaştırıyor" şeklinde konuştu.



"UKRAYNA, AB TAVSİYELERİNİ YERİNE GETİRECEK"



Bugün diplomatik görüşmeleri de sürdürdüğünden bahseden Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula van Der Leyen'in Kiev'i ziyaret ettiğini de söyledi. Ukrayna'nın AB'ye katılım için başvurusunun kabul edildiğini hatırlatan Zelenski, "Koşullar ne olursa olsun AB'ye katılım için düzenlemelerin her detayını uygulamaya devam edeceğiz. Zaten Kasım ayına kadar AB komisyonunun 7 tavsiyesini uygulamak zorundayız" diye konuştu. Zelenski ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rusya'nın eylemlerini durdurmaya yönelik çağrı yaptığını da söyleyerek Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi gerektiğini ve bölgenin silahsızlandırılması gerektiğini savundu.