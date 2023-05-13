Zelenskiy, İtalya’yı ziyaret etti

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin diplomatik çözüm arayışı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez İtalya’yı ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında binden fazla kolluk kuvvet eşliğinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de resmi törenle karşılanan Zelenskiy, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Görüşmede İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, “Sizi burada ağırlamak benim için onur. İtalya kısa ve uzun vadede askeri, ekonomik, insani yardım ve Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda Ukrayna’nın yanındadır” dedi.

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Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Rusya'nın saldırılarını "acımasız ve haksız” olarak değerlendiren Meloni, "Ukrayna'ya desteğimiz tam ve Rusya'yı derhal geri çekilmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Başbakan Meloni konuşmasında ayrıca İtalya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine verdiği desteğini belirtirken, Ukrayna'nın NATO ile ortaklığının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. İtalya Başbakanı Meloni ile basın toplantısında konuşan Zelenskiy de, "Tüm İtalyan siyasi liderlerini ve sivil toplum temsilcilerini Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ediyorum, tek bir kişinin bize neler yapabileceğini, Putin'in neler yapabileceğini görebileceklerini ve bu kötülükle neden savaştığımızı anlayacaksınız" cümlelerini kullandı.

İtalyan liderlerle görüşmesinden sonra Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile buluşmak için Vatikan’a doğru yola çıkan Zelenskiy’nin bu görüşmesinde de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konuşuldu. Vatikan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak için hazır olduğunu söyleyen Papa Francis, "Vatikan savaşı sona erdirmek için bir barış planı üzerinde çalışıyor görevin henüz kamuoyuna açıklamadık ancak açıklandığında bunun hakkında konuşacağım" dedi.

Papa Francis ile yaptığı görüşme ile ilgili Twitter'da açıklamada bulunan Zelenskiy, "Papa Francis'in milyonlarca Ukraynalının yaşadığı trajediye kişisel ilgisi için minnettarım. Ülkeden çıkmak zorunda olan on binlerce çocuktan bahsettim. Onları eve döndürmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Ayrıca Ukrayna'daki suçları kınamak istedim. Çünkü mağdur ile saldırgan arasında eşitlik olamaz. Adil bir barışa ulaşmak için tek etkili algoritma olan 'Barış Formülümüzden' bahsederek ona bu uygulamaya katılmayı teklif ettim" dedi.

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Zelenskiy, Papa Francis ile en son 2020'de Vatikan'da bir araya gelmiş ve ikili, Rusya ve Ukrayna savaşının başlangıcından bugüne kadar birkaç telefon görüşmesi yapmıştı.