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Zelenskiy, 'Bizi korkutmaya çalışıyorlar' diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubat'ı tatil etti

#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#Rusya
Zelenskiy, Bizi korkutmaya çalışıyorlar diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubatı tatil etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat’ı “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy, "Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar. Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız." dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

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Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz" dedi.

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, "Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi.

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Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy, “Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım’ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna’yı sevenler günü de. Ukrayna’yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı" dedi.

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#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#Rusya

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